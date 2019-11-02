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自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

印尼亞齊省（Arch）是全國唯一執行伊斯蘭教法的地區，一名46歲穆斯林教士因通姦而遭公開鞭刑，諷刺的是，他是協助起草處罰通姦罪的伊斯蘭教法組織成員之一。

澳洲廣播公司報導，亞齊省伊斯蘭學者理事會成員穆赫里斯（Mukhlis bin-Muhammad）上個月被抓到與一名已婚女子有染，穆赫里斯10月31日被當眾鞭打28下，同案已婚女子則遭鞭23下。

亞齊省伊斯蘭學者理事會負責幫地方政府起草伊斯蘭教法。

亞齊省首府班達亞齊市副市長巴赫提亞爾（Bachtiar）表示，「伊斯蘭教法應在生活、政府和社區所有方面毫無例外地執行」。

亞齊省2005年開始推動鞭刑後，因竊盜和賭博等犯罪行為遭鞭打已相當常見。該省2014年宣布同性戀為違法行為。

國際特赦組織等人權團體表示，這些法律違反人權，應該廢除。

印尼亞齊伊斯蘭學者理事會成員穆赫里斯（右一）被抓到與已婚女子有染，慘遭鞭刑。法新...
印尼亞齊伊斯蘭學者理事會成員穆赫里斯（右一）被抓到與已婚女子有染，慘遭鞭刑。法新社
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伊斯蘭鞭刑人權
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