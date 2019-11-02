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福克蘭群島靠國王企鵝拚觀光

2019-11-02 12:53聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

福克蘭群島靠國王企鵝推動生態旅遊

國王企鵝在海灘上排成一列搖擺前行，高昂著頭擺出自命不凡的態度，牠們是福克蘭群島旅遊業的一大賣點。

棕色羽毛蓬鬆的小企鵝對人類幾乎毫不畏懼，意味遊客在東福克蘭島的志願者角（Volunteer Point）半島，和小企鵝距離近到伸手可及。

法新社報導，過去16年帶團前往志願者角的前羊農希斯曼（Tony Heathman）表示，「我們是全球能看到國王企鵝的最北處」。有1000對國王企鵝在志願者角繁殖。

福克蘭群島擁有驚人的豐富生物多樣性，包括25種以上的鯨魚海豚，但遊客保證能與企鵝近距離接觸，使福克蘭群島成為一個特別誘人的景點。

福克蘭群島2018年的遊客人數增加6.3%，遊客消費金額激增29.4%，達到近880萬英鎊（約台幣3.5億元）。

福克蘭群島有許多國王企鵝。法新社
福克蘭群島有許多國王企鵝。法新社
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鯨魚海豚生態旅遊
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