親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

澳洲大面積持續乾旱，南澳省弗林德斯山林 （Flinders Ranges）裡的袋鼠渴到挖洞找水喝。

澳洲廣播公司1日報導，遊客伊薩比（Janice Osman Iseppi）最近在弗林德斯山林目睹袋鼠在地洞喝水，她在洞口附近靜靜坐了一個小時左右觀察，看到大約10隻袋鼠跑來喝水。雖然她沒有目睹袋鼠們挖洞，但洞口周圍有袋鼠爪印痕跡。

昆士蘭大學副教授戈迪仁（Anne Goldizen）表示，袋鼠挖洞找水，可能是因為附近沒有水源或是水源太髒。

她說，如果附近水源是小型水灘，這些水灘有可能變得很泥濘，且常有其他動物的糞便及尿液，這也表示，喝這些水的動物可能會接觸到病原體。

她說，非洲動物包括大象、疣豬、狒狒、斑馬，也有挖洞取水的能力。

弗林德斯山林過去18個月來嚴重降雨不足。南澳省北部、新南威爾斯省、西澳省西南部及中北部、維多利亞省東部、昆士蘭省東南部也都面臨乾旱。

澳洲大部分區域降雨量低於平均值的情形，恐怕會持續到明年1月。

澳洲乾旱，弗林德斯山林的袋鼠挖洞找水喝。取自澳洲廣播公司網站
澳洲乾旱，弗林德斯山林的袋鼠挖洞找水喝。取自澳洲廣播公司網站
分享

袋鼠澳洲南澳
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

福克蘭群島靠國王企鵝拚觀光

2019-11-02 12:53

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

非洲欲發展核電 俄羅斯趁機發展經濟夥伴關係

2019-11-02 09:14

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

脫歐擺一邊 工黨靠健保搶分

2019-11-01 23:42

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37

英國工黨拚提前大選 健保議題可望加分

2019-11-01 23:10

學習中國？俄羅斯互聯網新法生效

2019-11-01 20:07

默克爾出訪印度 霧霾籠罩新德裡

2019-11-01 19:11

才悼文在寅喪母 金正恩又射飛彈

2019-11-01 15:28

菲律賓一個月三震 逾萬人不敢回家

2019-11-01 15:24

中國在南海已越紅線 印度學者籲優先因應

2019-11-01 14:26

智利因示威不辦氣候峰會 西班牙傳接手

2019-11-01 14:15

智利政治危機 美國務院官員指有俄網軍介入

2019-11-01 13:56

共諜駭客涉竊取手機資料 外國政要受害

2019-11-01 13:56

美軍又回來？土耳其擊潰敘利亞政府軍，俄軍出手救18戰俘

2019-11-01 12:20

西班牙將接手智利取消主辦的氣候峰會

2019-11-01 10:45

英國選戰湊熱鬧 川普左抨擊柯賓右警告強生

2019-11-01 09:47
看更多

熱門文章

日本瘋傳簡單體操！1動作改善駝背、肩頸痠 網讚超有效

2019-11-01 18:22

松鼠準備過冬 汽車引擎室慘變倉庫

2019-11-01 15:05

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

社團出遊唯一女生獨享超大房 網友見照片驚呼「根本不敢睡」

2019-11-01 13:19

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

影／首里城大火一發不可收拾 原因指向獨特紅漆

2019-11-01 16:41

冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

囚犯躲查緝將大麻塞鼻孔 毒品「卡鼻18年」成結石

2019-11-01 19:12

夫妻拿來裝雞飼料的箱子 背後竟值33萬元

2019-11-01 15:54

川普哭哭！這兩大因素讓專家認為聯準會降息難弱化美元

2019-11-01 17:18

3.72公分！最長人類牙齒 獲金氏紀錄認證

2019-11-01 13:32

窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10

聯準會又降息！擺銀行的「笨錢」怎麼辦？全球地產王、最會賺危機錢的人這樣做

2019-11-01 16:15

影／直擊！美國海陸地獄新訓 闖過「煉鋼爐」脫胎換骨

2019-11-01 12:59

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

首里城7建築燒毀 琉球時代珍貴文物全沒了

2019-11-01 15:22

灌醉3友人肢解吃下肚 俄食人魔還殺害狗貓食用

2019-11-01 16:30

怎知另一半出軌？5個數位行跡露餡

2019-11-01 17:48

檢查出裂縫 全球數十架波音737NG停飛

2019-11-01 13:27

美中電話會談 川普可能與習近平在愛荷華州會面

2019-11-02 08:06

Google將砸21億美元 收購美國智慧穿戴裝置商Fitbit

2019-11-01 21:27

專家：「日光節約時間」有害健康 應永久禁止

2019-11-01 15:11

英國39死貨櫃命案 越南當局逮捕2人

2019-11-01 22:55

沖繩首里城重建非一蹴可幾 周邊店家憂生計

2019-11-01 15:41

首里城用台灣檜木 來自退輔會、林務局珍貴林木

2019-11-01 14:16

用戶成長速度是Apple的兩倍！Spotify做對了什麼讓它轉虧為盈？

2019-11-01 15:41

中國在南海已越紅線 印度學者籲優先因應

2019-11-01 14:26

美聯社民調：川普不尊重國家體制 6成人看不下去

2019-11-01 15:29

JDI大漲14％ 傳蘋果、緯創提議直接投資

2019-11-01 14:08

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19

美國阿拉巴馬州：「就算被強暴，妳也不該墮胎」人工流產禁令，正式上路

2019-11-02 09:49

美眾院彈劾調查 參院等著擋

2019-11-01 23:45

學習中國？俄羅斯互聯網新法生效

2019-11-01 20:07

美國10月非農就業報告優於預期 新增12.8萬人

2019-11-01 20:39

IS選定接班人 警告美國「支持者將為巴格達迪復仇」

2019-11-01 15:09

共和黨批波洛西「操弄」麥康諾要川普停止攻擊

2019-11-01 15:32

美國對TikTok抖音展開國安審查 憂暗藏個資危機

2019-11-02 08:40

明治神宮、奈良藥師寺 也用台灣檜

2019-11-01 14:51

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top