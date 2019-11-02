乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



澳洲大面積持續乾旱，南澳省弗林德斯山林 （Flinders Ranges）裡的袋鼠渴到挖洞找水喝。

澳洲廣播公司1日報導，遊客伊薩比（Janice Osman Iseppi）最近在弗林德斯山林目睹袋鼠在地洞喝水，她在洞口附近靜靜坐了一個小時左右觀察，看到大約10隻袋鼠跑來喝水。雖然她沒有目睹袋鼠們挖洞，但洞口周圍有袋鼠爪印痕跡。

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昆士蘭大學副教授戈迪仁（Anne Goldizen）表示，袋鼠挖洞找水，可能是因為附近沒有水源或是水源太髒。

她說，如果附近水源是小型水灘，這些水灘有可能變得很泥濘，且常有其他動物的糞便及尿液，這也表示，喝這些水的動物可能會接觸到病原體。

她說，非洲動物包括大象、疣豬、狒狒、斑馬，也有挖洞取水的能力。

弗林德斯山林過去18個月來嚴重降雨不足。南澳省北部、新南威爾斯省、西澳省西南部及中北部、維多利亞省東部、昆士蘭省東南部也都面臨乾旱。