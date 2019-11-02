日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



經歷過核災的日本深受氫能的吸引，澳洲對這個有1.2億人口的市場寄予厚望，期待成為製氫大國，抓住供應氫能以提高出口和促進就業的機會。

日本期待邁向「氫能社會」，將2020年東京奧運視為國家氫能政策的重要里程碑，成為國際典範。但它追求清潔能源的未來，策略關鍵卻令人有些意外——澳洲的褐煤。

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日本今年稍早揭示的戰略氫能藍圖表明，2020年的目標設定，是「假設日澳的褐煤製氫計畫能成功」。

氫能的優點在於擁有比天然氣更大的能量，而且無碳，燃燒沒有導致氣候變遷隱憂。

雖說使用氫能不會釋出二氧化碳，但目前最便宜的製氫方式卻有碳排放問題。

澳洲氫能戰略的制定者理解到，必須降低碳排放以對抗氣候變遷。

如有碳捕捉和封存技術、沒有碳洩漏、技術大規模推廣也不會造成成本爆增，未來幾年便能用化石燃料來轉化能源。

製氫除了燃燒煤和天然氣等化石燃料、透過化學方式生產外，還包括利用太陽能和風能等進行電解水法。

左派智庫「澳洲研究所」主任墨瑞安認為，「有公共資金支持，假以時日，透過再生能源和電解水法生產綠色氫能，可成就更能永續經營的產業」。

澳洲希望善用自身豐富的自然資源，以日本為起點，製氫供應全球各國。

顧問業者ACIL Allen的樂觀估計是，未來10年，超過2000名澳洲工人將因為新興的製氫產業受惠。氫能出口可望在2040年前，為澳洲提供直接和間接獲益約40億澳元。

但縱使澳洲算盤撥得響，成功卻並非必然。

阿德雷德大學資深研究經濟學家科斯圖杰警告，日本在其他國家，包括汶萊和挪威，也有合作計畫，澳洲面對的競爭很激烈。

國際能源總署研究發現，澳洲製氫並非獨領風騷。美國、中國、北非和中東都有能力以更便宜的成本提供產品。