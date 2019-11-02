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非洲欲發展核電 俄羅斯趁機發展經濟夥伴關係

2019-11-02 09:14聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

非洲近六億人沒電可用，隨著人口成長與用電量增加，非洲各國正迫切尋求解決方案，俄羅斯趁勢推廣核能

尚比亞2016年與俄羅斯簽署一項協議，以支持尚比亞探索核能技術。然而，尚比亞並非唯一的能源缺乏國。

非洲目前只有南非擁有核電廠，俄羅斯和非洲峰會於10月23-24日在俄國索契舉行，核能技術和相關知識成為重要議題。會議中的焦點人物為俄羅斯國營核子企業（Rosatom）執行長利哈喬夫（Alexey Likhachev ）及尚比亞原子能機構負責人馬斯卡（Roland Msiska）。

非洲遭逢持續的乾旱問題，讓馬斯卡有機會在非洲推廣核能以取代水力發電。非洲對核能技術的支持，正是俄羅斯需要的。

利哈喬夫兩年前表示，國有企業需要開始透過海外商業計畫賺錢。世界核協會發言人柯布（Jonathan Cobb）說，俄羅斯是率先與非洲國家建立探索核能夥伴關係的國家之一，因為俄國是核能的一大出口國。

世界地緣政治動態的變化，也可能使俄羅斯有更多理由尋找核技術的新市場。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的溫斯（Alex Vines）表示：「俄羅斯仍處於歐盟和美國的制裁之下，因此試圖讓自己的經濟夥伴關係多元化。」

非洲國家提供此一機會，部分原因是缺乏基礎設施。溫斯指出：「由於與核設施相關的基礎建設規模龐大，與非洲政府建立長期夥伴關係將是一個切入點。」

柯布補充說，「非洲國家以後可能成為核反應爐技術的供應商，但我們說的是數十年後的未來」。

許多專家認為，因為需要大量投資，核技術對非洲國家沒有實質意義。溫斯表示，缺乏監管機構以及基礎設施方面的維護和檢查存在挑戰，連國際原子能機構對非洲部分國家的評估也提出類似問題。

對許多非洲國家來說，決定性因素可能是成本問題，許多國家已經背負沉重的債務負擔。約翰尼斯堡大學物理學教授溫克勒（Hartmut Winkler）說，建造核電廠既昂貴又不可預測。

他解釋，「全球有很多案例，蓋核電廠的計畫一延再延。最糟糕的是，成本可能激增，完工的時間也難以預估」。

非洲缺電問題嚴重，俄羅斯近年積極在該地區推廣核技術。圖為南非的Koeberg核電...
非洲缺電問題嚴重，俄羅斯近年積極在該地區推廣核技術。圖為南非的Koeberg核電廠。取自維基百科
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非洲俄羅斯核能
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