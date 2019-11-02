台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）台灣《自由時報》周五（11月1日）報道稱，台灣師範大學國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏去年8月在中國大陸失蹤至今，但家屬擔心變成"李明哲第二"，始終不敢向官方求助，不過，有家屬熟識的台商今年6、7月時透過渠道詢問，證實施涉及國安理由，被關押在北京。

台師大發表聲明強調，施正屏在校教學期間情況正常，去年2月退休後沒有跟學校有特別聯系，校方對後續情況不清楚。《自由時報》援引施正屏的友人介紹，施正屏今年56歲，是提早辦理退休，退休後曾在政大經營管理碩士學程（EMBA）開課，一周一堂，後來也擔任中國國企"華夏集團"首席經濟學家，經常往返兩岸。

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台灣官方近日曾去電施家詢問，家屬卻告知，"人在中國做研究，一切很好"。友人表示，其實營救施正屏在友人圈也出現兩派意見，不過，基於尊重家屬，大家都保持低調。

台灣中央社則引述熟悉施正屏人士報道指出，約在4月間得知，施正屏被判刑約3到4年。但施正屏的母親長期住院，家屬不願消息曝光令老人家擔憂，故保持低調。

中央社另稱，大陸委員會書面回應表示，經洽刑事局了解，陸方並未進行人身自由限制通報。倘確有限制，陸方應立即通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在陸相關司法權益。

對於本案的處理，陸委會則表示，將持續與相關機關保持聯系，關注當事人人身安全狀況；海峽交流基金會也透過書面說明表示，如家屬有任何需求，將會尊重並配合家屬意願，提供必要協助。

抓人不分藍綠？

本台記者瀏覽施正屏的臉書賬號發現，施正屏最後一次於2018年8月1日发文，經常轉发自己在《中時電子報》撰寫的評論文章，公開對蔡英文政府提出批評。其於2017年4月发表的文章"聯日抗中 小英天大誤判"被"環球網"等中國媒體廣泛轉載。

台灣"公視新聞網"評論指出，從先前的（人權人士）李明哲、（台灣屏東縣枋寮鄉政顧問）李孟居、藍營學者蔡金樹，到現在被視為過去國民黨本土派的施正屏，對岸以國安為由抓捕台灣人，似乎已經不分藍綠。

根據海基會今年9月发布的統計數字，2016年5月20日蔡英文擔任總統至2019年9月18日，海基會共受理149件台灣人在大陸失聯的陳情案件，其中82件經查後確知狀況，但仍有67人音訊全無。

海基會副秘書長蔡孟君當時強調，台灣人在中國大陸失去音訊聯絡，各種類型都有，並非只有涉國安因素而被關押。在失聯狀態下無法確定情況，有可能是被陸方要求行政協處，一段時間不能跟家屬聯絡，後來又能聯絡上。

【 本文章由德國之聲授權提供】