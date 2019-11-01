英國工黨拚提前大選 健保議題可望加分

2019-11-01 23:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



英國果真要提前大選了，但英國脫離歐盟或許不會是焦點，選民反而更關心切身的健保議題。

英國國民保健服務（NHS）由1948年時的工黨政府創立，是世界最大雇主之一。2019至2020年度，該服務開銷約1,660億英鎊（約台幣6兆5,500億元），相當於英國年度公共支出約2成。

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NHS傳統上是工黨的強項，民調經常顯示主張社會主義的工黨在NHS議題上更被信任。今年12月的提前大選，也是英國繼1923年後的首次冬季大選，NHS可望為工黨加分。

NHS的壓力在冬季期間愈來愈大，引起大眾關注，並激起關於年度「NHS冬季危機」的相關新聞頭條。英國民調機構輿觀（YouGov）政治研究經理克提斯說：「多年來，當你了解NHS冬季危機議題，隨著時間推移，你會看到在冬季追蹤該議題的現象激增。」

輿觀最新研究顯示，32%的選民認為工黨最能處理NHS相關議題，而保守黨在該議題的支持度則是26%。相較之下，只有9%的選民認為工黨最能處理脫歐，而保守黨相關民調則是24%。