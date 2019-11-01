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學習中國？俄羅斯互聯網新法生效

2019-11-01 20:07德國之聲 德國之聲

中國主辦的第六屆「世界互聯網大會」，10月20日至22日在中國浙江烏鎮召開。 圖...
中國主辦的第六屆「世界互聯網大會」，10月20日至22日在中國浙江烏鎮召開。 圖／中新社
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這部法案今年4月即由俄羅斯國家杜馬高票通過，總統普京也在5月份正式簽署了法案。根據新法，俄羅斯的互聯網基礎設施今後將逐步擺脫對境外節點的依賴，尤其是在遭受外部攻擊時，俄羅斯可以切斷與外界的連接，獨立運作境內的區域互聯網。

為了實現這一目標，俄羅斯將建設位於境內的域名管理系統。所有在俄羅斯經營的互聯網服務商----不論是本土企業還是外國企業----今後都只能使用這套俄羅斯的域名管理系統。這些服務商還被要求安裝特定的硬件及軟件，從而讓政府部門能夠對數據進行直接監控。

這樣的硬件架構一旦形成，莫斯科當局就能更方便地刪除或屏蔽不受歡迎的內容。俄羅斯政府強調，這是為了更好地抵禦網絡襲擊之威脅。

人權組織擔心自由受限

批評者認為，新法案將能讓俄羅斯互聯網與外界隔絕。在新法生效前，俄當局已經屏蔽了一些境外網站，其中包括異見人士霍多爾科夫斯基(Michail Chodorkowski)的網站。人權組織AGORA指出，新法意味著俄羅斯政府的互聯網管控政策發生了根本性的轉變。

今年3月，該法案尚未在國家杜馬通過時，莫斯科曾經有數千名年輕民眾上街抗議，擔心今後互聯網能隨時因政治原因被政府切斷。示威者諷刺當局想要建設偉大的俄羅斯防火牆，暗示新法案正在效仿中國的互聯網管控手段。克裡姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)駁斥了這種說法，他強調「絕對沒人想要讓俄羅斯互聯網與世界隔絕」，反而是俄羅斯互聯網面臨因西方攻擊而癱瘓的威脅。佩斯科夫說，正是出於這個原因，俄羅斯需要獨立自主的互聯網基礎設施，即所謂的備份架構。

記者無疆界組織日前也批評新法案將進一步鉗制言論自由與新聞自由。數據管控、內容過濾的權力將歸屬於媒體監管部門以及情報機關，因此新法案構成了對互聯網自由的威脅，試圖推行審查制度。

技術實現難度巨大

在經濟層面上，新法案也將推高相關企業的運營成本。已經有企業表示，依照新法案，他們將不得不存儲好幾個月的通訊數據，成本十分高昂。這些企業呼籲，俄羅斯政府應當承擔這部分額外成本。

非政府組織自由互聯網協會的創始人克利馬列夫(Michail Klimarev)則從技術角度上對新法案的可操作性提出了質疑。他指出，短期內，無法向俄羅斯境內全部3000家網絡運營商提供相應的硬件設備，因此新法案近期不太可能實際推行。而且，俄羅斯聯邦通訊、信息技術和媒體監管局(Roskomnadzor)也並沒有為新法案完全做好准備。克利馬列夫指出，目前，除了在烏拉爾地區兩座城市的試點工程之外，並沒有關於新法案實施的更多消息。

與中國互聯網只有少數幾個集中管理的國際出口不同，俄羅斯在互聯網大潮興起之初並沒有持狐疑態度，因此該國的網絡架構與境外的交互節點非常多。因此，莫斯科無法像北京那樣只需管控少數幾個網絡出口。況且，即便是中國的網絡長城，也可以被各類翻牆軟件所繞過。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫也在面對媒體追問時承認，相關的技術設備還沒有研發完成，因此新法案只能逐步推進實施。

文山/樂然(德新社、德廣聯)

本文章由德國之聲授權提供】

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