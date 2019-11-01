默克爾出訪印度 霧霾籠罩新德裡

2019-11-01 19:11 德國之聲 德國之聲



新德裡霧霾相當嚴重。 （美聯社） 分享 facebook 應印度總理莫迪（Narendra Modi）之邀，默克爾抵達新德裡出席德、印政府間磋商。在印度開始為期兩天的訪問時，默克爾強調了兩國之間建立的廣泛關系以及長期的伙伴關系。

默克爾總理表示，在未來，德國和印度希望在數字化、氣候保護和可再生能源等未來領域更加緊密地進行合作。尤其是在數字化和人工智能領域，印度具有巨大的潛力。同時，默克爾總理還強調應進一步密切兩國之間的經濟關系。她說，兩國之間在許多領域都可以營造雙贏局面。

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默克爾率領幾位部長參加的第五次德、印政府間磋商，除了討論經貿關系外，還將討論可持續的經濟發展以及外交和安全政策等問題。

聯邦政府發言人塞伯特（Steffen Seibert）在出訪前曾表示，德國對巴基斯坦和印度之間的緊張關系以及克什米爾局勢感到擔憂，並希望雙方通過外交渠道緩解緊張關系，和平解決沖突。

德國貿易盈余

德國是印度在歐盟的最重要貿易伙伴，主要向印度出口機械、電子工程、金屬制品、化學品、汽車和汽車零件。印度向德國出口的商品主要是紡織品、電子技術、金屬產品、皮革和食品等。德國方面存在貿易順差。新德裡政府希望此次會談能夠從德國獲得更多的直接投資。

霧霾嚴重

默克爾抵達新德裡後，在總統府前坐著聆聽儀仗隊演奏國歌。默克爾總理幾次出現身體發抖的狀況之後，現在她已經習慣采用坐姿檢閱儀仗隊。盡管這個有2000萬人口的大城市霧霾嚴重，但是她和莫迪都沒有戴口罩。

據美國駐新德裡大使館網站公布的消息，印度首都新德裡空氣中的微塵含量目前比世界衛生組織規定的標准高出19倍。據聯合國統計，世界上15個污染最嚴重的城市中有14個在印度。根據一項科學調查，每年有100萬印度人過早死亡。

【 本文章由德國之聲授權提供】