才悼文在寅喪母 金正恩又射飛彈

2019-11-01 15:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合31日電



金正恩10月31日又試射，是今年以來第12次。上圖為北韓10月2日發射的潛射彈道飛彈。Getty Images 分享 facebook

美國和北韓的去核談判停滯已久，北韓10月31日下午再度朝日本海（南韓稱東海）發射兩枚短程彈道飛彈。這是自今年2月底川金二會破局以來，北韓第12次試射飛彈，而且還選在南韓總統文在寅喪母後兩天。

北韓於31日下午4時35分及4時38分，在平安南道順川一帶朝東部海域發射兩枚飛彈，飛行高度90公里，飛行距離約370公里。

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南韓聯合參謀本部表示，這次發射的應為新型地對地飛彈，不同於前次的潛射飛彈。

日本首相安倍晉三指出，北韓今年已發射逾20枚飛彈，31日再度試射之舉威脅日本及區域的和平與穩定。

北韓5月4日及9日先後試射北韓版「伊斯坎德爾」的KN-23飛彈，並於7月25日和31日、8月2日、6日、10日、16日、24日、9月10日、10月2日射彈，10月31日再發射兩枚不明發射體，已是2019年第12次發射。

日本海上保安廳於31日下午4時40分左右發出航行警報，呼籲在相關海域內航行的船隻小心，並持續留意最新消息。當局約十分鐘後再發布新的警告，稱飛彈落在日本專屬經濟水域之外。

北韓上一次試射是在10月2日，向朝鮮半島東部海域發射北極星3型潛射彈道飛彈，其中一枚落入日本專屬經濟水域。當時正值美朝重啟去核化工作會議前夕，但談判最終不歡而散。

文在寅的母親於10月29日去世，翌日出殯，北韓領導人金正恩還發唁電表示哀悼，31日卻試射飛彈。

南韓慶南大學北韓專家林乙出表示：「這次試射是同時向首爾和華府發出警告，北韓有能力執行更多軍事行動，除非美國提出『新方法』。在我們看來，在哀悼期間做出這種舉動的北韓很不理性，但是這正顯露北韓的本性，用我們的價值觀是無法理解的。」