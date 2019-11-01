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菲律賓一個月三震 逾萬人不敢回家

2019-11-01 15:24世界日報 編譯中心╱綜合31日電

美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓民答那峨島（Mindanao）附近31日發生規模6.8強震，後來下修到6.5。意外造成至少五人喪生、多棟建築物倒塌。附近區域兩天前才發生規模6.7地震，造成至少七人喪生。

這已經是民答那峨島這一個月來第三次發生強震，當地16日晚間和29日上午分別發生規模6.3、6.6強震，這三起地震的震央都鄰近可塔巴托省杜路南鎮。三次地震讓總死亡人數達20人，民眾因為害怕餘震不敢回家，超過1.2萬人流離失所。

31日地震發生時，菲律賓總統杜特蒂正好回家鄉納卯市掃墓。杜特蒂前特別助理、參議員克里斯多福吳告訴DZMM電台，杜特蒂家的牆壁和天花板都出現裂縫。

英國「每日鏡報」報導，據傳基達帕萬市Eva`s飯店有10人受困，消息仍待查證。另外杜路南鎮長表示，當時居民紛紛驚慌逃至戶外，「地震威力就跟之前一樣強」。

菲律賓31日發生規模6.5強震，建築物倒塌。Getty Images
菲律賓31日發生規模6.5強震，建築物倒塌。Getty Images
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