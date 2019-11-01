菲律賓一個月三震 逾萬人不敢回家
2019-11-01 15:24世界日報 編譯中心╱綜合31日電
美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓民答那峨島（Mindanao）附近31日發生規模6.8強震，後來下修到6.5。意外造成至少五人喪生、多棟建築物倒塌。附近區域兩天前才發生規模6.7地震，造成至少七人喪生。
這已經是民答那峨島這一個月來第三次發生強震，當地16日晚間和29日上午分別發生規模6.3、6.6強震，這三起地震的震央都鄰近可塔巴托省杜路南鎮。三次地震讓總死亡人數達20人，民眾因為害怕餘震不敢回家，超過1.2萬人流離失所。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
31日地震發生時，菲律賓總統杜特蒂正好回家鄉納卯市掃墓。杜特蒂前特別助理、參議員克里斯多福吳告訴DZMM電台，杜特蒂家的牆壁和天花板都出現裂縫。
英國「每日鏡報」報導，據傳基達帕萬市Eva`s飯店有10人受困，消息仍待查證。另外杜路南鎮長表示，當時居民紛紛驚慌逃至戶外，「地震威力就跟之前一樣強」。
留言