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小池讓步！東京奧運馬拉松 確定移師札幌舉行

2019-11-01 12:23聯合報 編譯梁采蘩／即時報導

日本明年主辦東京奧運馬拉松項目卻傳出喬不定賽場地點的爭議，現在終於落幕。《共同社》1日快訊，國際奧委會（IOC）、奧組委、東京都、日本政府的四方磋商最終決定，作為2020年東京奧運會酷暑對策，將馬拉松和競走比賽改在北海道札幌市舉行。

國際奧委會日前突然宣布，考量東京夏季動輒超過攝氏30度，加上濕度也高，將對馬拉松選手體能造成極大負擔，因此要將賽事移師至北海道札幌舉辦。

東京都知事小池百合子則堅持馬拉松必須辦在東京，認為國際奧委會事先未徵詢日方意見即做出決定，不尊重主辦國；對於移地舉辦將產生340億日圓的巨額費用，她也不排除要求賠償損失。雙方在30日的協調會上仍各說各話。

但經1日的四方協商後，小池做出了不情願的讓步。她表示：「雖無法同意，但也不會干預國際奧委會的決定。」四方達成的共識也包括，東京都不會負擔移地舉辦產生的費用。

國際奧委會日前突然宣布，考量東京夏季動輒超過攝氏30度，加上濕度也高，會對馬拉松...
國際奧委會日前突然宣布，考量東京夏季動輒超過攝氏30度，加上濕度也高，會對馬拉松選手造成極大負擔，因此要將賽事移師至北海道札幌舉辦，這個決定激怒了東京都知事小池百合子。美聯社
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