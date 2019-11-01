西班牙將接手智利取消主辦的氣候峰會
2019-11-01 10:45
聯合報 編譯季晶晶
／即時報導
馬德里政府的消息人士說，西班牙可能願意接手主辦《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）第25次締約方大會（Cop25）；智利先前以街頭示威愈演愈烈為由，宣布取消主辦COP25氣候峰會。
這場會議旨在完善具里程碑意義的巴黎氣候協定付諸實施的各項細節。環境保護團體和氣候變遷抗議人士都呼籲加緊採取行動。
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西班牙政府31日稍早發聲明說，總理桑傑士準備盡力促成Cop25改在馬德里辦。
消息來源說，西班牙政府下周一（4日）將做成正式決定：「此事幾成定局，我們有機會舉辦。」
智利總統皮涅拉說，桑傑士提議，按原訂會議日期12月2日至13日，在西班牙召開氣候峰會。皮涅拉表示：「我希望這個大方的提議⋯⋯代表了解決方案。我們已和聯合國主要機構分享此一訊息。」
UNFCCC發言人31日說，正等候西班牙發來要求主辦峰會的官方函件，然後開會評估。
智利的臨陣退縮是首度有國家取消主辦氣候峰會，目前距開會只剩一個月時間。但近日暴亂頻傳已使智利首都聖地牙哥的大眾運輸系統遭遇近四億美元的破壞，智利政府因而放棄主辦11月中旬的亞太經合會（APEC）高峰會和12月的氣候峰會。
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