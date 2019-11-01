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巴格達迪接班人與穆罕默德同族

2019-11-01 08:42聯合報 編譯季晶晶／即時報導

伊斯蘭國31日證實巴格達迪（圖）日前身亡，且宣布新的領導人為與穆罕默德同氏族的哈...
伊斯蘭國31日證實巴格達迪（圖）日前身亡，且宣布新的領導人為與穆罕默德同氏族的哈希米。路透
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極端組織伊斯蘭國（IS）31日證實領袖巴格達迪日前遭美國突襲身亡，並宣布新的領導人。

伊斯蘭國媒體機構「準則」（al-Furqan）釋出錄音，由新發言人哈姆沙宣布，哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemial-Quraishi）為巴格達迪的繼任者，並說他與巴格達迪一樣，先人與伊斯蘭先知穆罕默德屬於同一個部族。

伊斯蘭國未公布哈希米的照片或其他細節，他的姓名可能是化名。該組織的領導人通常會使用代號來指涉族裔淵源和血統。那些名字經常改變。

在錄音裡，新發言人也證實穆哈加（Abu Hassanal-Muhajir）已死，他是巴格達迪的親近助手，2016年起擔任伊斯蘭國發言人。

穆哈加周日（10月27日）殞命於美軍與庫德族部隊在敘利亞北部的聯合行動，距巴格達迪自爆身亡僅幾小時。兩人的死對大約七個月前在敘國占據的領土被奪走的伊斯蘭國是雙重打擊。

哈姆沙敦促支持者效忠新的哈里發哈希米，並警告美國不要高興得太早。他說，伊斯蘭國已到歐洲門口，也在中非，且由東向西持續守成和擴張。

伊斯蘭國ISIS
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