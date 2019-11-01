氣候峰會取消 聯合國急尋替代方案

2019-11-01 00:56 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／綜合報導



智利放棄主辦聯合國氣候變遷大會，圖為聖地牙哥預定舉行峰會的場地。 （美聯社） 分享 facebook 智利放棄主辦原訂今年十二月舉行的聯合國氣候變遷綱要公約第廿五次締約國會議（COP25）。聯合國氣候變遷執行秘書埃斯皮諾薩當天表示，正尋找替代方案。

聯合國氣候變遷大會一九九五年起，每年在世界不同地區輪換舉行。二○一九年大會落腳拉丁美洲及加勒比海地區，最初申辦國巴西因內政問題在去年十一月撤回申請，智利隨後宣布接替巴西承辦。

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氣候變遷倡議者表示，他們對此感到失望，但預計會遷移談判地點。瑞典環保少女桑柏格推文表示：「我精神上支持智利人民。我橫越北美洲前往聖地牙哥，但隨著＃COP25將變更地點舉行，在獲得更多資訊前，我會靜待消息。」

該大會旨在制定各國尚未解決的氣候問題規範，盡力為明年氣候峰會鋪路：鼓勵各國履行減少氣候變遷氣體排放的承諾。

曾任美國前總統柯林頓和小布希氣候和環境談判代表的普維斯說：「缺少規範不會阻止各國單獨或共同採取行動減少碳排。氣候變遷行動不該減緩腳步。」但其他氣候專家表示，事先制定規範很重要。

麻省理工學院氣候專家雅各比說：「要將所有事物集中在一個會議處理，我想他們會極力避免這麼做。」而關注科學家聯盟政策主任瑞秋．克利特斯聲明表示，她相信「會盡力使一種形式的會議發生」。

該大會執行秘書埃斯皮諾薩在聲明中表示，正尋找替代方案。一名匿名聯合國官員表示，聯合國所有會場都是選擇，包括紐約、日內瓦、波昂、維也納和奈洛比。