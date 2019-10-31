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為省錢在列車煮飯 巴基斯坦火燒列車已知71死43傷

2019-10-31 22:07聯合報 編譯羅方妤／即時報導

巴基斯坦官員表示，10月31日從巴國東南部信德省首府克拉蚩，開往旁遮普省駐軍城市拉瓦爾品第的列車上，一個烹飪用瓦斯罐氣爆，引發大火，造成至少71死、43人受傷及11人命危。

火車駛向旁遮普的利亞夸特布爾鎮時，火焰在車廂內熊熊燃燒。這是打擊巴基斯坦破舊、維護不善且疏於管理的鐵路系統，最新的悲劇。該鎮副鎮長阿邁德表示，乘客準備早餐時，一個瓦斯罐發生氣爆，引發大火。

阿邁德說，大火發生後，數名傷者跳車逃離，許多乘客死亡。該列車過了20分鐘才剎車。巴國鐵路部長艾哈邁德表示，儘管規定不允許，貧窮的乘客仍時常攜帶小型瓦斯爐上車烹調3餐。在擁擠的列車中，乘客時常忽視安全法規。

搜救和檢查人員整個上午仔細檢查燒焦的遺骸、尋找生還者和救助傷者。巴基斯坦當地電視台現場畫面顯示，大火肆虐，消防人員努力控制火勢。

當局表示，他們仍試圖確認受害者身分，尚未有罹難者和傷者名單。他們說，已派遣另一列火車接送生還者到拉爾瓦品第。

旁遮普省衛生廳長拉希德告訴記者，醫護人員在利亞夸特布爾的醫院提供傷者最佳治療措施。重傷乘客將被救護車送往附近最大城市木爾坦治療。阿邁德說，該列車從巴國東南部信德省首府克拉蚩，開往旁遮普省的駐軍城市拉瓦爾品第途中，發生大火。

巴基斯坦軍方表示，部隊也加入搜救行動。巴國總統艾維和總理康恩發表聲明，表示哀悼。巴基斯坦火車意外通常是落後的鐵路基礎建設和官方疏忽造成的。媒體10月31日報導，暗示鐵路官員沒注意到乘客上車時攜帶個人瓦斯爐。

巴基斯坦10月31日驚傳火燒列車，疑似是乘客在車上煮飯引發氣爆，目前已知71死4...
巴基斯坦10月31日驚傳火燒列車，疑似是乘客在車上煮飯引發氣爆，目前已知71死43傷11命危。（路透）
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