智利取消兩峰會 國內：雖遺憾但內政為重

2019-10-31 21:59 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



智利總統皮內拉10月30日宣布，取消原定在首都聖地牙哥舉辦的亞太經合會（APEC）峰會和聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議（COP 25）。他表示，會專注恢復國內安全及在未來幾天，努力滿足民眾對改善社會服務和降低生活成本的需求。

智利抗議浪潮持續了13天，至少已有15人喪生，數百人受傷和商家及基礎設施被破壞。皮內拉於10月30日發表聲明後，當天晚上聖地牙哥街頭大部分很平靜。僅數千人在總統府莫內達宮外抗議。

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目前尚不清楚，相對平靜的局勢是否會在10月31日持續。當天智利連續假期的第1天。

停辦分別在11和12月舉辦的APEC峰會和COP 25氣候會議的決定，重擊智利身為安定和經濟發展的區域綠洲形象。但智利政治界領導人們和10月30日的街頭示威者大多表示，他們接受皮內拉的決定，儘管多數人對取消氣候峰會表示遺憾。

智利減少碳排放量的腳步比南美洲其他國家快，社運人士和政治人物都對此次峰會寄予厚望。皮內拉在電視演說表示：「這是個非常艱難的決定，使我們感到非常痛苦。一位總統必須總是以同胞的需求為優先。」

皮內拉當時表示，由於連續12天的抗議引起混亂，他被迫取消2個峰會。示威者要求長期以來被視為經濟成功的智利，達到更大的經濟平等和更好的公共服務。在抗議活動期間，商家遭破壞、建築物被縱火且許多地鐵站被關閉。

智利反對黨民主黨黨魁穆諾茲表示，他很遺憾氣候變遷大會被取消。「另一方面，目前舉行該大會的願望不實際，我們必須專注國內事務。」