智利因內政放棄主辦氣候峰會 聯合國急尋替代案

2019-10-31 21:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



智利總統皮內拉考慮到國內形勢困難，在10月30日宣布放棄主辦原定今年12月舉行的聯合國氣候變遷綱要公約第25次締約國會議（COP 25）。聯合國氣候變遷執行秘書埃斯皮諾薩當天表示，正尋找替代方案。

聯合國氣候變遷大會1995年起，每年在世界不同地區輪換舉行。2019年大會落腳拉丁美洲及加勒比海地區，最初申辦國巴西因內政問題在去年11月撤回申請，智利隨後宣布接替巴西承辦。

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氣候變遷倡議者表示，他們對此感到失望，但預計會遷移談判地點。瑞典環保少女桑柏格推文表示：「我精神上支持智利人民。我橫越北美洲前往聖地牙哥，但隨著＃COP25將變更地點舉行，在獲得更多資訊前，我會靜待消息。」

該大會旨在制定各國尚未解決的氣候問題相關規範，盡力為明年氣候峰會鋪路：鼓勵各國履行減少氣候變遷氣體排放的承諾。

曾任美國前總統柯林頓和小布希氣候和環境談判代表的普維斯說：「缺少規範不會阻止各國單獨或共同採取行動減少碳排放量。氣候變遷行動確實不該減緩腳步。」但其他氣候專家表示，事先制定這些規範很重要。

麻省理工學院氣候專家雅各比說：「要將所有事務集中在一個會議處理，我想他們會極力避免這麼做。」

關注科學家聯盟政策主任瑞秋‧克利特斯在聲明中表示，她相信「會盡力使一種形式的會議發生」。她說：「這是全球共同決定如何解決氣候變遷問題的場所。氣候變遷挑戰需要所有國家採取行動，但這要求我們採取集體行動。」