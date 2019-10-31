CIA支持軍團涉罪？美干預難查真相

2019-10-31 19:55 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



獲得CIA支持的阿富汗攻擊軍團被國際人權組織查出戰爭罪的實證。(photo by Youtube影片截圖) 分享 facebook 針對涉入阿富汗內戰的國際人權審查不斷，但早先從國際法庭（ICC）想徹查美軍，就被川普總統曾霸氣地斡旋喊停。外媒31日披露人權觀察社的考察結果，表示阿富汗軍團涉戰爭罪，例如法外處決與嚴厲虐待行為等。但這些軍團在阿國屬於準軍事部隊，且疑似獲得美國中情局（CIA）背後支持，有了美國的干預，要在ICC提出徹查，難度依然很高。

阿國軍團的靠山

根據《英國廣播公司》報導，今年4月中旬ICC一度想對阿富汗戰爭罪進行調查，但當時受到美國強硬策略干預，川普政府當時極力維護美軍與聯軍，而他當時說的聯軍便包含阿富汗準軍事部隊的攻擊軍團（Strike Forces），這個軍團的背後靠山就是不受美軍直屬的CIA。

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雖然此案在國際法庭上不了了之，但人權觀察社（HRW）除了批評ICC之外，也在後續決心獨立調查，並在近期公佈調查結果，直指阿富汗攻擊軍團不僅對反叛軍（如塔利班）進行法外處決與逼供凌虐，甚至在情報出錯的情況，將平民當成目標，以上的惡行都屬於國際法規定的戰爭罪。

背後推手無法可管

出了這樣的惡行，美國責無旁貸，Daily Beast引用該《報告》聲稱，從2001年起，CIA就獨立於美軍以外進行反恐行動，他們在各地區武裝、訓練、招募準軍事團體，用以對付該地區的美國敵人，這些團體甚至被稱為「死亡小隊」，他們並非都由CIA組成，但幕後黑手卻是CIA。

原本CIA籌組這些軍團是為了打擊恐怖勢力，但隨2017年來，美國授權這些軍團能在「沒有美軍在場的情況」進行空襲，讓這些本就不受制於該地區法律規範的軍團更沒有底線，在保持與美軍合作、執行美軍的計畫之餘，他們怎麼完成任務、以及額外做了什麼都在美國掌控之外。

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