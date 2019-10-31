東奧馬拉松移札幌 東京擬要求賠償

2019-10-31 19:27 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



明年東京奧運馬拉松的地點引發國際奧委會和日本爭執不休！奧委會日前突然宣布將移師至北海道札幌舉辦，引發日本國內的反彈，東京都知事小池百合子30日堅持表示，馬拉松必須在東京舉辦。主辦國日本因未被事先徵詢而感到不尊重，對於移地舉辦的340億日圓的巨額費用，日本不排除要求賠償損失。

高溫影響跑者表現

根據《德國之聲》報導，在奧委會17日宣布消息之後，25日協調委員會與日本協調也宣告破局。主席柯茲坦承，他們的確欠東京人民一個報告，但是結果不會改變。移地的理由為東京7、8月的平均氣溫高於攝氏30度，將會嚴重影響跑者的安全與表現。

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根據2012年的一份研究指出，5至10度間馬拉松跑者擁有最佳表現，氣溫達26度時，女性會有11%到14%的速度衰退，男性則高達15%以上。

奧委會也擔心，高溫會導致許多跑者甚至無法完賽。10月稍早在卡達多哈舉辦的世界田徑錦標賽中，因高溫而將馬拉松改至半夜起跑，夜間氣溫卻仍高達32.7度，導致68位女性選手中竟有28位無法完賽，73位男性選手也有18位。

日本跳腳

然而，奧委會突然的決定遭到日本的反對。小池百合子表示，如此重大的決定沒有向日本人事先徵詢或討論是前所未見的，她希望馬拉松仍舊在東京舉辦。小池百合子的同黨議員更批評，儘管奧委會宣稱他們最重視運動員，事實上是將自己放在第一位，他們毫不考慮已經訂好機票、住宿的運動員和觀眾。

對於移地比賽所需340億日圓費用，誰來買單也沒有共識，小池百合子也不排除提起訴訟以賠償損失。目前東京奧運的支出已大幅超越預算，預算為73億美元，去年卻已花了250億美元。若馬拉松真的改至札幌舉辦，對日本的財政負擔有如雪上加霜。

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