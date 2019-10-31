表演批評軍方 緬甸團體被判監禁

2019-10-31 16:25 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



來自緬甸的劇團孔雀世代，因為進行諷刺軍方的表演，於30日被判監禁。(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 緬甸團體因諷刺軍方被判入獄！來自緬甸的劇團孔雀世代（Peacock Generation），因為在4月緬甸傳統新年期間進行諷刺軍方的表演，5位團員於30日被判監禁，其中有3位甚至可能因在臉書上直播表演而被處以更多罰則。

諷刺軍方遭判監禁

根據《半島電視台》報導，孔雀世代正表演的節目為妲恰（thangyat），它結合了詩歌與跳舞，從19世紀以來便開始被用以諷刺國家領導者。孔雀世代不但在表演中諷刺軍方的作為，還展示狗穿軍裝的照片，讓軍方怒不可遏。

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孔雀世代劇團的5人中有3人因為在臉書上直播表演，有機會因為違反網路毀謗罪，監禁時間再被延長2年。國際特赦組織的東南亞研究總監喬安娜公開聲明，緬甸法院的判決令人十分震驚，這樣的結果顯示緬甸人民的言論自由被限制得相當嚴重。

言論自由受限

根據《英國廣播公司》報導，緬甸政府愈來愈常監禁批評當權者的人，遭受迫害者包括記者、藝術家等等。由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬所領導的緬甸政府，並沒有對過去軍事獨裁政府時期的法律做太多修改，甚至讓批評政府者被監禁。

推動緬甸言論自由的團體Athan指出，2019上半年已有26人與孔雀世代成員因同樣的罪名被判刑。即便孔雀世代成員抗議法院裁決違反人權，起訴孔雀世代的上校表示，孔雀世代有義務尊重他人。

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