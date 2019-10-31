影／煮飯釀氣爆！巴基斯坦列車大火 死者增至62人
2019-10-31 14:57
聯合報 編譯周辰陽
／即時報導
《BBC》與巴基斯坦《黎明報》31日報導，一列從克拉蚩（Karachi）開往拉瓦爾品第（Rawalpindi）的「Tezgam」每日特快車發生火警，包含婦女與小孩在內，死亡人數已增加到62人，仍有許多傷者處於命危狀態，當局目前還未查明受害者的身分。
巴國鐵道部長艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmed）表示，當時乘客正在準備早餐，兩個瓦斯桶突然爆炸、引發大火。乘客準備的食用油進一步助長火勢，至少三個車廂陷入火海，許多人被迫跳下火車保命。
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艾哈邁德還說，長途火車旅客自備煮食用爐子是經年累月的常見問題。
消防隊已經撲滅大火，目前正進行冷卻及搜救，鐵道部已展開調查，軍方醫護部隊與直升機也獲派前往現場協助。巴基斯坦總理伊姆蘭．汗已經對家屬表示慰問，並指示有關單位提供傷者最好的醫療協助。
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