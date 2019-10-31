俄國新核動力潛艦 首度水下試射飛彈

2019-10-31 14:58 世界日報 編譯中心╱綜合30日電



俄羅斯最先進核動力潛艦。圖／俄國國防部youtube 分享 facebook

俄羅斯國防部30日表示，俄國最先進新型核子動力潛艦弗拉基米爾大公號（Knyaz Vladimir），首度試射一枚狼牙棒（Bulava）洲際彈道飛彈，並命中數千公里外的目標。

時值莫斯科與歐美國家因軍備管控而陷入緊張之際，這次試射是在這艘北極風級（Borei-class）核潛艇潛入水下時進行。此前，一項具有里程碑意義的冷戰時期核協議瓦解，引發各方對軍備競賽加速進行的擔憂。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

俄國國防部表示，根據攝影器材在夜間捕捉到的畫面顯示，潛艦在水下發射飛彈，狼牙棒飛彈從俄羅斯北部的白海射向遠東地區堪察加半島的試射場，飛彈正常飛行，且在預定時間內擊中目標。

弗拉基米爾大公號是首艘955A型核動力彈道飛彈潛艦的升級版。根據俄羅斯通訊社塔斯社報導，俄國北方艦隊司令海軍中將莫塞葉夫表示，這艘潛艦完成包括武器等各方面的測試後，將在今年底加入北方艦隊服役。俄國計畫2027年前建造10艘類似潛艦。

狼牙棒洲際彈道飛彈可攜帶6至10枚彈頭，射程大約8300公里，是為避開西方國家反飛彈防禦系統所特別設計。

另外挪威軍方也表示，俄羅斯派出大約10艘潛艦至北大西洋進行演習，這是冷戰結束迄今俄國最大規模的同類型軍演。

根據挪威情報局消息，駐紮俄國最北端柯拉半島（Kola Peninsula）的大約10艘潛艦從上周起被派往大西洋參加軍演。