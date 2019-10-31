智庫：強生版脫歐協議 英恐年損900億

英國首相強生。 路透社 分享 facebook

英國國家經濟和社會研究所（NIESR）30日表示，英國首相強生的脫歐協議對英國經濟傷害，比進一步延後脫歐及脫歐不確定性持續的影響更大，英國經濟每年恐會損失700億英鎊（約904億美元）。

強生29日獲得國會同意在12月初提前改選，他希望此舉能夠打破英國脫歐僵局，促使他與歐盟本月稍早達成的脫歐協議能通過。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過強生的脫歐計畫使英國與歐盟間經濟聯繫更為寬鬆。NIESR稱，更疏遠關係帶來的經濟成本，可能超過結束英國脫歐不確定性所帶來的好處。英國經濟每年會損失700億英鎊。

NIESR估計，按照強生的計畫，英國經濟10年內的經濟規模將比留在歐盟縮水3.5%。在類似當前這種不確定性的情況下，即英國繼續享有進入歐盟市場不受限的經濟好處，但沒有任何長期保證，NIESR估計會導致英國經濟規模縮減2%。

10/31脫歐紀念幣回收熔化

另根據英國衛報，英國政府眼見本月底脫歐希望渺茫，上周同意暫停生產脫歐紀念幣。成千上萬印有10月31日的脫歐紀念幣將回收熔化，鑄幣廠將會保存金屬，等下一個脫歐日期確定再生產。外界推測，原本已製造的紀念幣一枚可以賣到800英鎊（約1033美元）。

英國政府等到歐盟領導人同意延長脫歐期限，而且英國國會不讓英國在10月底無協議脫歐之後，才決定暫停生產紀念幣。