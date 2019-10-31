驚爆通姦！泰王廢妃後又開鍘4官員

2019-10-31 15:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合30日電



繼廢妃後，泰王再開除兩名寢宮官員。 歐新社 分享 facebook

泰王瓦吉拉隆功日前廢除詩妮娜的貴妃和少將頭銜後，泰國皇家宮內局29日公告，泰王再度揮刀整頓王室紀律，開除四名王宮官員職務，其中兩名是針對寢宮守衛，原因是「通姦及暴力行為」。

路透報導，泰國王室29日公布兩份文件，第一份文件針對兩名王宮寢宮守衛，指控他們「極其邪惡的行為」及「通姦」，違反侍臣行為守則被開除。第二份文件針對另外兩名王宮侍衛，譴責他們行為「馬虎」，拔除官階及軍銜。

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瓦吉拉隆功近來動作頻頻，今年7月立詩妮娜為妃，三個多月後，本月21日就因她「反抗國王和王后，假傳國王命令」遭廢妃。23日再以「行為極度惡劣」、「濫用職權」等罪名開除六名高階王宮官員。

從表面上看，泰國自1932年君主立憲以來，泰王的正式權力已受限，但事實上，泰國王室累積巨額財富，在政治、新聞及法律制度上均擁有權力。

泰國國會眾議院本月中通過一項緊急命令，將駐在曼谷的第1步兵團和第11步兵團的部分兵力和預算，從軍事指揮系統轉移至王室安全指揮部，也就是直屬瓦吉拉隆功指揮。

BBC分析指出，比起父親、已故泰王蒲美蓬，泰王瓦吉拉隆功積極向外界證明自己是個果斷的君王，「泰王發出的信號是，一旦他不再對你有好感，你就無法掌控自己的命運，不管在經濟、軍事還是家庭方面，都暴露出他不受約束。」