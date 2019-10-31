印度計畫5到7年建立太空站 可容納3名太空人

2019-10-31 14:47 中央社 新德里31日專電



印度太空研究組織（ISRO）計畫5到7年在地球太空軌道建立太空站，且這個太空站將可容納3個太空人。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述消息人士指出，ISRO計畫建立的太空站，初期規劃是在近地軌道（low earth orbit）建立20噸重的太空站。

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這項太空站計畫是印度政府去年12月、批准的加岡揚（Gaganyaan）載人太空梭計畫的延伸擴充計畫。

由美國、日本和加拿大等國合作的國際太空站（International Space Station，ISS），正在距離地表平均400公里的太空軌道運行。不過ISRO主席席萬（K.Sivan）表示，印度不想成為國際太空站的一員，印度的太空站計畫在5到7年建成，規模不會很大。

由於在太空無重力狀態下，細胞與化學物質呈現與在地球有重力狀態下的不同模式，因此國際太空站正從事巴金森氏症（Parkinson's）和癌症化療等相關實驗。此外也包括物質開發、救災、糧食和水資源保護及廢棄物管理等研究。印度也想建立太空站，在太空進行研究。

印度的太空站計畫，也將取決於加岡揚載人太空梭計畫的成功。這項計畫預計2022年把3名太空人送上太空停留7天後，再由原太空梭把3名太空人安全載返地球。ISRO準備把成功後的加岡揚計畫技術應用於太空站計畫。

為成功推動加岡揚計畫，印度已於去年與俄羅斯簽署協定，由俄羅斯提供技術援助。