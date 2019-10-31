文物燒掉就沒了…專家心痛 起火點疑在正殿
2019-10-31 09:03
聯合報 記者雷光涵
／即時報導
沖繩那霸市消防局於日本時間上午8時發布的最新消息指出，首里城火災完全燒毀了正殿、南北殿、書院、鎖之間、黃金御殿、二階殿等六棟建築物，面積達4200平方公尺。專家指出，建物可以再重建，但城內保存的文化遺產若燒掉就沒了。
參與重建的沖繩縣立博物館館長田名真之接受「琉球新報」訪問時說，首里城是沖繩文化、琉球王國的象徵，由於正殿是沖繩獨特的樣式造型，中國也沒有，復原團隊花了很多時間追溯數百年前的歷史，職人也重新學習相關技術。
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沖繩考古學會顧問當真嗣一告訴「琉球新報」，他擔心的是在首里城內保存的寶物、美術品等文化遺產，「這不是金錢的問題，這些是琉球文化的核心。我很擔心當初逃過戰火劫的文物是否還安好。」
根據最先抵達救災的消防隊員轉述，起火點可能在正殿，延燒到北殿，接著正殿後方的南殿也被火吞噬。至於起火原因，日方目前沒有推論，而根據沖繩氣象台的說法，31日凌晨3時的天氣為陰天、溫度69%，沒有達到容易發生火災的氣象乾燥條件。
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