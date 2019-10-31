70年前在戰爭燒毀過 重建的首里城再遭祝融專家心痛

2019-10-31 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



31日凌晨位於沖繩那霸市的首里城突然起火，正殿、北殿、南殿等全部燒毀。歐新社 分享 facebook 500年前建造的首里城已於第二次世界大戰時遭戰爭波及燒毀，1992年正殿復原興建完成，側殿也陸續重建，2000年舊首里城遺跡及縣內其他的城池遺跡登錄為世界遺產。31日凌晨位於沖繩那霸市的首里城突然起火，正殿、北殿、南殿等全部燒毀，令參與復原的學者專家痛心不已，表示他們從三十幾年前開始，在沒有參考資料、沒有宮殿木工的情況下讓古蹟重現，結果一夜又消失了。

那霸消防單位於日本時間31日凌晨2時40分左右接獲通報，表示首里城有濃煙竄出，消防隊出動30輛消防車前往救火，仍無法阻止木造建築的延燒。NHK報導指出，有一名40多歲的男性消防員出現脫水症狀送醫。

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首里城是大約500年前、琉球王國時代所建造，1933年被日本政府指定為「國寶」，不過在太平洋戰爭的沖繩戰役燒毀，日本政府後來致力於該城的重建。琉球大學名譽教授高良倉吉參與首里城的復元、保存，他接受NHK訪問時說，「見到首里城被雄雄烈焰包圍的景象，我真的說不出話來。」他表示，重建工作是許多人的心血結晶，復原的不只是建物，連城內的道具等都重現了，「我無法接受這個事實」。

本月27日起在首里城舉行例年皆有的「首里城祭」，重現琉球王國時代的儀式，並有各式活動。另一位參與重建的沖繩縣立博物館館長田名真之說，「我知道重建多麼的辛苦，不敢相信發生了火災。」他說復原的過程十分辛苦，連木材都是從台灣運來的。