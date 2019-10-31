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直播／沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

直播／沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15聯合新聞網 綜合報導

國人最常去的日本景點沖繩，今傳出重大火災意外。位於那霸市的日本世界文化遺產首里城31日清晨發生大火，火勢延燒逾5小時，正殿、北殿和南殿全燒盡，火勢也蔓延到其他建築物，目前未傳出傷亡。

圖擷自琉球新報
圖擷自琉球新報
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根據《琉球新報》報導，大火延燒猛烈，消防隊派出40輛消防車持續搶救中，一公里外都可以感受到火花煙塵，消防人員並呼籲臨近居民避難，仍在查明起火原因。附近居民表示，半夜應該無法輕易進入首里城正殿，到底為何起火感到非常驚訝。一名當地女性表示，首里城是世界絕景，「對我來說是理所當然的存在，太衝擊了無法停止掉淚。」

首里城從1429年到1879年間為琉球王國的主城，於2000年被登記為世界文化遺產，每年都有超過250萬以上的觀光客造訪，是造訪沖繩必去的觀光勝地。

圖擷自琉球新報
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世界文化遺產沖繩建築首里城
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