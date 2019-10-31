沖繩世界遺產「首里城」遭祝融 正殿被烈焰吞噬

2019-10-31 06:43 世界日報 即時報導



於日本沖繩縣那霸市的世界遺產「首里城」發生大火，正殿遭大火吞噬。（取自推特） 分享 facebook 位於日本沖繩縣那霸市的世界遺產「首里城」（Shurijo），在當地時間31日凌晨發生大火，正殿和北殿全燒盡，火勢仍繼續延燒到南殿和其他建築物。

根據NHK報導，那霸市消防單位是在當地時間2點41分接獲通報，指出首里城發生火災，超過15輛消車趕赴現場救災，但火勢一發不可收拾，截至當地時間凌晨6點，火勢仍未撲滅。

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首里城公園位在沖繩島內南部的那霸市，是一座琉球式城堡，建造於13世紀末到14世紀間，為15世紀至19世紀琉球國的都城所在地及王宮，首里城因為戰爭跟火災緣故，數度遭損毀，甚至一度要被拆除，1992年重建，2000年被登記為世界文化遺產，1年有超過250萬以上的觀光客造訪，是沖繩重要的觀光勝地。

首里城大紅色的主殿。(聯合報系資料照片) 分享 facebook