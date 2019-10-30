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倫敦消防局長退休每年爽領550萬 大火死者家屬全力阻止

2019-10-30 20:03聯合報 編譯張佑生╱即時報導

2年前造成72人喪命的英國倫敦肯辛頓公宅「格蘭菲塔」大火事件調查報告正式出爐，結論直指倫敦消防局當時要求住戶留在原地別動的錯誤指令，是大規模傷亡的主因。罹難者家屬協會30日主張，消防局長卡頓（Dany Cotton）女士不得退休，必須等待後續調查報告追究完責任後才能走人。

調查報告批評卡頓拒絕接受消防隊指令錯誤的批評，以及無法察覺大樓隔熱外層易燃的問題。50歲的卡頓預計明年4月退休，一年可支領14萬英鎊（約新台幣550萬元）。罹難者家屬認為消防局有業務過失致死之嫌。

2017年6月14日的格蘭菲塔大火震驚全球。美聯社
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罹難者家屬阿拉米30日在記者會上忍不住拭淚。路透
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倫敦大火英國
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