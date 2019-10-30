判亞美尼亞種族滅絕 土耳其認美國為報復

2019-10-30 19:32 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



美國眾院29日以壓倒性比數通過議案，認定鄂圖曼土耳其對亞美尼亞人的屠殺是種族滅絕。（圖為亞美尼亞事件紀念碑）（photo by Rita Willaert via flickr, used under CC License） 分享 facebook 美國眾院正式認定一戰鄂圖曼土耳其帝國對亞美尼亞人的攻擊是種族滅絕，但土耳其表示美國眾院是因為土耳其出兵庫德族，趁機狹怨報復。由於受到土耳其出兵庫德族，與關心人士的持續遊說下，美國眾院終於將其定調為種族滅絕，讓美土關係繼續惡化。

土耳其不願承認

根據《英國廣播公司》報導，鄂圖曼土耳其人在1915-1916年間，造成了大量的亞美尼亞人死亡。國際種族滅絕學者協會估計，死亡人數超過一百萬。各界，包含許多學者與政府，大多將此事定調為種族滅絕，但土耳其僅願承認此事的發生，但不願稱其為種族滅絕，因為他們認為鄂圖曼土耳其人並沒有預謀，也沒有進行系統性迫害。

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種族滅絕成立的很大前提，就是取決於施暴方有沒有預謀，還有在執行時有沒有系統性的進行迫害。土耳其指出，在當時，除了亞美尼亞人外，也有許多無辜的土耳其裔穆斯林喪生，因此他們認為此事是戰爭下的悲歌，而不是針對亞美尼亞人而來的大屠殺。

眾院決議有政治性

英國《衛報》指出，美國眾院長期以來不願對此事表態，因為「不願激怒NATO友邦」。但29日卻以405-11的票數，通過了這份對行政部門沒有約束力，但仍為眾院立場的議案，顯現美土關係已不若以往緊密。

而眾院更才在同日稍早以403-16的票數通過了對土耳其的制裁案，要懲罰土耳其進攻庫德族的行為，因此被外界視為是對土耳其進攻庫德族的行為進行連帶式的懲罰。

土耳其外長恰武什奧盧就不客氣地譴責眾院此舉為「毫無意義的政治手段」。議案主要倡議人民主黨眾議員希夫則表示，很高興眾院能通過這項他已經提倡19年的議案。

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