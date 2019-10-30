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遭撻伐侵犯人權 中也諷美槍枝氾濫

2019-10-30 19:29台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

聯合國大會進行中，各國齊聲撻伐中國壓迫其人民。（photo by Wikimed...
聯合國大會進行中，各國齊聲撻伐中國壓迫其人民。（photo by Wikimedia）
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聯合國大會如火如荼進行中，英國大使皮爾斯呈交聯合聲明，各國齊聲撻伐中國侵犯人權，要求停止迫害穆斯林，及撤回對新疆維吾爾族的控管政策，連署國包括美國、荷蘭、日本及澳洲等共193國。中國面對國際指控則諷刺美方忽視國內槍枝氾濫問題，並表示此舉無助於貿易戰談判。

各國譴責中國

根據《半島電視台》報導，美國及22個聯合國成員國，29日於聯合國大會中同聲譴責中國禁錮維吾爾人及穆斯林等行為，呼籲中國盡快釋放遭拘留的人士。中國因國內興建大量的「再教育營」囚禁大量穆斯林及維吾爾人而受到國際撻伐，聯合國指出至少有100萬人因此失去自由。

英國駐聯合國大使皮爾斯於大會上呈交一份聯合聲明，簽署國包括荷蘭、德國、日本、法國、加拿大及澳洲等193個聯合國成員。聲明中指出「我們請求中國遵守自己訂下的法律，保障其人民的信仰自由、宗教自由及人身安全，以符合國際間對人權的共識。」皮爾斯也呼籲在中國停止迫害各族群之前，各國皆勿將政治庇護者及難民送回中國。

由英國大使皮爾斯呈交的各國聯合聲明，撻伐中國侵犯人權。（photo by Youtube）

中國駐聯合國大使張軍則發表聲明反擊，他說：「很難想像在中美貿易戰略有進展的此時此刻，美國一面談判，而另一面又使用各種議題來攻擊我們，尤其是人權議題。」並表示美方此舉無助於增加談判籌碼。

中諷美槍枝氾濫

據《CNBC》報導，中國一直以來都不喜歡各界對自身提出的批評，在聯合國大會開始之前，中國先行與數國大使見面，此舉被視為欲舒緩各國於大會中對其的指責，而中國國內數個人權調查組織也發表聲明，支持政府對香港、新疆及西藏的政策作為。

中國外交部發言人華春瑩則表示，美國應該先關心其國內的槍枝氾濫問題，並認為美國對中國人權問題的指責充滿歧視與謊言，已經讓中國人「非常厭惡」。

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聯合國人權槍枝
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