低調訪喀什米爾 歐極右派議員惹議

2019-10-30 18:57 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



歐盟議會的多位極右派議員進入喀什米爾訪問，目的不得而知，印度當局對此相當低調。(Photo by影片截圖) 分享 facebook 在長達2個多月的封鎖後，印度29日開放歐盟議會的27位議員進入喀什米爾私下訪問，其中有22位議員是極右派。然而，這些議員極右派的立場也引發一些爭議，因為在此之前美國甚至印度國內的議員都不被允許入境。聯合國人權辦事處也對喀什米爾的人權現況感到極度憂心。

極右派見不得人？

根據《紐約時報》的報導，歷經2個多月的封鎖，印度已逐漸開放喀什米爾的旅遊禁令與手機通訊，但電話與網路仍被切斷，外國記者也不被允許進入。10月稍早，印度曾拒絕美國參議員范荷倫的造訪，國內的議員也被禁止，印度反對黨議員高五批評，議員不得進入自己國家的領土，對國會來說是個羞恥。

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印度政府對此訪問則相當低調，宣稱他們並沒有正式邀請這些歐盟議員，不過這些歐盟議員28日與總理莫迪會面。一位政府官員透露，這次的訪問是一個NGO安排的，他也強調，這些議員代表了歐盟各黨各派的聲音，不僅僅是極右派。不過，歐洲各國駐印度的大使都對此毫無所悉。

人權現況堪憂

「為了向國際社會證明喀什米爾已恢復常態，印度政府邀請了一群右傾、法西斯和反移民的歐盟議員。」8月初即被印度拘留的喀什米爾政治人物馬伕蒂批評。這些議員來自於德國另類選擇黨、波蘭的法律與公正黨、法國的國民聯盟等政黨，造訪的目的不得而知。

另一方面，聯合國人權辦事處對喀什米爾的人權現況極度憂心。《半島電視台》報導，發言人科爾維爾要求，印度當局必須儘快解除封鎖，以恢復當地居民該有的權利。

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