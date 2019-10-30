日男直播攻頂富士山卻滑倒摔下山 屍體傳已尋獲

2019-10-30 16:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



日本一名男性網友無視封山令，跑到富士山直播登頂，沒想到前一秒才剛喊手冷路滑，下一秒就天旋地轉，失足滑落斷訊，嚇得收看的網友趕緊報警。警方隨即展開搜救，30日午後傳出在七合目附近發現疑似是該名網友的屍體，接下來將進行身分確認。

日本富士山22日首見山頂積雪的「初冠雪」美景，不過由於入冬後氣候不穩定，富士山早從9月就開始封山，28日有名男子卻獨自輕裝挑戰攻頂，甚至還沿路拿著手機在日本知名的影片分享網站niconico上開直播，結果在快要登頂之際，突然失足滑落。

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影片中可見，白雪覆蓋的富士山，溼滑難行，男子站在山頂附近的步道，前一秒還跟觀眾說這裡很滑，要小心，沒想到話才說完，男子就整個人摔倒，雙腳朝下滑去，畫面不斷顛倒翻滾，最後維持了約15秒後就斷訊，嚇得收看的網友趕緊向富士山所在的山梨縣和靜岡縣警方報案。

有網友透過直播影片，找到男子失蹤地點。山梨縣警方接報後，也馬上派出直升機前往搜救，並找到男子失足的痕跡。

NHK報導，警方出動直升機連同救難隊前往搜救，於當地時間30日午後1時40分左右，在富士山七合目山中小屋「大陽館」以南800公尺、標高3000公尺處，發現一具被雪埋住的屍體，疑似是該名遇難網友，接下來將進行身分確認。