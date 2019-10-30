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挪威店員不講母語 政府憂文化衝擊

2019-10-30 14:27台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

挪威的挪威語使用者流失中！根據報告，挪威有許多店家已將使用英文的重要性排在挪威語之前，有將近一半的民眾表示到餐廳或咖啡廳用餐時，第一時間是聽到英文，但將近8成的挪威人希望聽到的是自己的母語而非英文，此語言流失現象已漸漸危急挪威文化的完整性。

挪威語流失

根據《The Local》報導，挪威語言委員會提出語言流失警訊，根據報告，去年有1/2的挪威人表示，曾至餐廳或咖啡廳用餐時，第一時間收到英語的詢問及服務，而此現象有日漸增長的趨勢，報告也顯示有近8成的挪威人希望自己能先聽到挪威語的服務。

「以上數據透露了一個清楚的訊息，挪威的零售及服務業應該要先以挪威語的使用為主，而不是大量使用英語。」語言委員會主席葳塔斯指出，「公司應該要提供員工完整的語言訓練。此現象不只危害挪威的文化完整性，也顯示了許多挪威企業根本沒有良好的員工訓練。」

挪威企業聯合會理事長拉斯特拉普則說：「讓員工學會講在地的語言，不只是為了企業的盈利，非母語員工也能因此挑戰自己、減少與社會的隔閡及融入當地的文化。」

使用英語趨勢上升

《歐洲新聞台》報導，據2018年《教育第一》組織的調查報告指出，歐盟中官方語言非英文的國家中，能夠流暢使用英語的人數，法國在榜上敬陪末座，同樣墊底的還有義大利及西班牙。

而所有北歐國家皆位於榜單中前10名，包括第1的瑞典、第3的挪威、第4的丹麥及第8的芬蘭。總體來看，相較於其他大洲，歐洲的英語使用人士成長率依然是最快的。

挪威語的使用者正快速流失中，許多當地店員已不太講挪威語。（photo by Yo...
挪威語的使用者正快速流失中，許多當地店員已不太講挪威語。（photo by Youtube）
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