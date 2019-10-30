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英12月大選形同二次公投 選民將依心中脫歐立場投票

2019-10-30 11:47聯合報 編譯田思怡／即時報導

英國將於12月12日提前改選下議院，英國脫歐將是這場選戰的最主要議題，選舉結果攸關英國以何種方式脫歐，甚至是否脫歐。

華盛頓郵報報導，現任首相強生領導的保守黨將喊出「完成脫歐任務」的競選口號，百分之百支持脫歐。

強生計畫打一場反建制派選戰：邪惡的反對派、逾越本分的法官和其他精英分子，這些人共謀否決英國人民脫歐的自由。

強生希望保守黨能在下議院重獲多數優勢，讓他能根據他與歐盟談妥的協議，依照他的方式脫歐。

由脫歐派大將、談話節目主持人法拉吉（Nigel Farage）帶領的脫歐黨（Brexit Party）將百分之兩百挺脫歐，該黨主張：為何還要和歐洲人談，讓我們硬脫歐。

主張英國留在歐盟的自由民主黨則將喊出停止脫歐、舉行二次公投

蘇格蘭民族黨將推動留在歐盟，順便倡議蘇格蘭獨立。

現在的最大反對黨、由柯賓領導的工黨表示，將追求21世紀的社會議程，將電力和交通收歸國有，並提出激進的「綠色新政」（Green New Deal），力抗氣候變遷，以及讓勞工進入公司董事會。工黨的競選口號為：「為多數人，而不是少數人服務。」

柯賓說：「我們要打一場最具企圖心、最激進的選戰，尋求真正的改變。」

但工黨的脫歐立場就尷尬了。工黨的官方說法是：先贏得選舉，再與歐盟協商出一項非常軟、與歐盟密切結盟的「工黨脫歐」協議，再由工黨黨代表大會決定是否支持這項協議，最後再針對協議舉行二次公投。

工黨議員菲立普（Jess Phillips）說，選民會依據心中的脫歐立場投票，但選舉結果仍可以有不同的解讀和操作。

他在議會上說：「這將是另一次脫歐公投，但我們不會明說，不會誠實以對。等我們回到議會，我們各自將看到我們想要看到的。」

最新民調顯示保守黨領先工黨10個百分點，但民調專家認為現在下定論還太早，強生的前任梅伊在2017年4月的選舉前領先工黨20個百分點，但工黨在選戰期間一路領先，結果梅伊的保守黨失去下議院多數席次。

英國將於12月12日提前改選下議院。一名支持脫歐的民眾29日在國會大廈外示威。法...
英國將於12月12日提前改選下議院。一名支持脫歐的民眾29日在國會大廈外示威。法新社
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