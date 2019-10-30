英12月大選形同二次公投 選民將依心中脫歐立場投票

2019-10-30 11:47 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



英國將於12月12日提前改選下議院，英國脫歐將是這場選戰的最主要議題，選舉結果攸關英國以何種方式脫歐，甚至是否脫歐。

華盛頓郵報報導，現任首相強生領導的保守黨將喊出「完成脫歐任務」的競選口號，百分之百支持脫歐。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

強生計畫打一場反建制派選戰：邪惡的反對派、逾越本分的法官和其他精英分子，這些人共謀否決英國人民脫歐的自由。

強生希望保守黨能在下議院重獲多數優勢，讓他能根據他與歐盟談妥的協議，依照他的方式脫歐。

由脫歐派大將、談話節目主持人法拉吉（Nigel Farage）帶領的脫歐黨（Brexit Party）將百分之兩百挺脫歐，該黨主張：為何還要和歐洲人談，讓我們硬脫歐。

主張英國留在歐盟的自由民主黨則將喊出停止脫歐、舉行二次公投。

蘇格蘭民族黨將推動留在歐盟，順便倡議蘇格蘭獨立。

現在的最大反對黨、由柯賓領導的工黨表示，將追求21世紀的社會議程，將電力和交通收歸國有，並提出激進的「綠色新政」（Green New Deal），力抗氣候變遷，以及讓勞工進入公司董事會。工黨的競選口號為：「為多數人，而不是少數人服務。」

柯賓說：「我們要打一場最具企圖心、最激進的選戰，尋求真正的改變。」

但工黨的脫歐立場就尷尬了。工黨的官方說法是：先贏得選舉，再與歐盟協商出一項非常軟、與歐盟密切結盟的「工黨脫歐」協議，再由工黨黨代表大會決定是否支持這項協議，最後再針對協議舉行二次公投。

工黨議員菲立普（Jess Phillips）說，選民會依據心中的脫歐立場投票，但選舉結果仍可以有不同的解讀和操作。

他在議會上說：「這將是另一次脫歐公投，但我們不會明說，不會誠實以對。等我們回到議會，我們各自將看到我們想要看到的。」