英國會批准12月12日舉行大選 強生為脫歐孤注一擲

2019-10-30 06:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



強生：「（改選）是在面臨國會百般阻擾下，讓英國得以完成脫歐的唯一辦法。」「因此，國會要更新，給人民一個選擇。」美聯社 分享 facebook 英國將緊急於六周內舉行國會選舉，這場選舉將決定英國未來幾十年的國運。

首相強生在下議院贏得支持，爭取於12月12日舉行大選，以解決英國脫歐的危機。這場危機不僅讓政治陷於停擺，也拖累經濟，更加深民眾不滿和對立。

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在英國脫歐最後期限延後到1月末，且強生的脫歐協議無法獲得國會同意的情況下，英國政界領袖認為提前選舉是化解這場危機的唯一途徑。

強生周二在下院說：「這是在面臨國會百般阻擾下，讓英國得以完成脫歐的唯一辦法。」「因此，國會要更新，給人民一個選擇。」

工黨領袖柯賓則說：「這是一世一次的機會，建立一個屬於多數人而非少數人的國家。是時候了。」

以下是英國國會重要進展：

* 下議院以438對20票通過強生將提前選舉日期定在12月12日的提案

* 下議院以315對295票否決工黨將選舉日期改為12月9日的修正案

* 上議院將於周三就改選案舉行表決