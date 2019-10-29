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戰鬥持續 土敘政府軍直接交火

2019-10-29 22:18德國之聲 德國之聲

據敘利亞人權觀察站報告，土耳其對邊界線附近的敘利亞軍隊實施了炮火攻擊，由此，在Assadija村鎮附近爆發交火。該組織稱，這是自本月初土軍對庫爾德人民保護軍（YPG）發動攻勢以來首次發生類似交火行為。

國際上引起爭議的土軍攻勢旨在將敘利亞庫爾德民兵逐出邊境地區。面對土耳其進攻、美軍撤離，庫爾德自治區行政當局請求敘軍救援。敘總統阿薩德由此向敘土邊境地區派遣了軍隊。不過，雙方迄今回避直接對抗。

安卡拉："戰鬥尚未過去"

此前，在交戰8天後，土耳其與庫爾德人民保護軍達成停火，使庫爾德戰士有機會撤離該地區。土耳其方面後來又與俄羅斯達成協議，延長停火期至本周二，並沿邊界共同巡邏。

然而，距撤離期限到期前數小時，安卡拉稱，邊境地區仍還有庫爾德民兵。土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）對該國《晨報》（Sabah）表示，"戰鬥尚未過去。我們清楚，它不會終止。"土耳其政府視庫爾德人民保護軍是恐怖主義組織，與土耳其東南部的庫爾德叛亂組織有聯系。

邊境地區仍有大量武裝分子

阿卡爾稱，在邊境城市曼比季（Manbidsch）及其附近的利法特（Rifat）谷地，仍各有約1000名庫爾德人民保護軍成員未撤離。這兩個地區雖處於土耳其意欲設置所謂敘利亞難民安全區的地帶以西，但土耳其方面要求敘利亞和俄羅斯部隊確保庫爾德人民保護軍也從這兩個地方撤出。

凝煉/樂然（法新社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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