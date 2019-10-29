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在野黨黨魁柯賓點頭 英國近百年首度12月大選將定案

2019-10-29 19:49聯合報 編譯張佑生╱即時報導

英國工黨黨魁柯賓同意提前改選國會。歐新社
英國工黨黨魁柯賓同意提前改選國會。歐新社
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英國主要在野黨工黨的黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）告訴影子內閣，準備支持首相強生（Boris Johnson）提前於12月改選國會的提案。泰晤士報指出，這將是1923年以來英國首度在12月舉辦大選。

柯賓表示，如果能夠完全排除英國無協議脫歐的可能性，工黨就願意支持提前大選，目前條件已經成就。強生提議12月12日投票，在野黨則希望提前一天舉行。

英國強生
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