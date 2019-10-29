3維吾爾族人受困甘比亞 海外維族社群積極營救

2019-10-29 19:03 德國之聲 德國之聲



根據維吾爾倡議者10月28日於臉書上分享的信息，庫爾班·馬木提 (Kuerban Mamuti)、他12歲的兒子奧爾汗·庫爾班 (Aoerhan Kuerban) 與維族友人迪力夏提.麥麥提 (Dilixiati Maimaiti) 周一 (10月28日) 在甘比亞機場遭警方扣留，警方還試圖將他們帶到中國駐甘比亞大使館。

馬木提因此擔心會被遣返回中國，所以在從機場到中國使館的車程中，用手機錄制了一段簡短的求救視頻。 馬木提在視頻中說道：「甘比亞警方不顧我們反對，目前正在將我們送往中國使館的路上。 我們立即需要你們的援助。 」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

後來，美國網絡媒體BuzzFeed News駐中東記者李香梅 (Megha Rajagopalan) 在推特上发文表示，三名維族人被送到中國使館後，使館人員拿走三人的護照，並與甘比亞警方討論該如何處理該案。 李香梅寫道：「馬木提告訴我：『請幫幫我們，因為我們所剩時間不多了。 』」

因中國護照而被拘留

德國之聲周二 (10月29日) 透過電話聯系到了馬木提，他表示自己與兒子庫爾班三年前離開新疆，而昨日他們原本預計從甘比亞搭機前往歐洲，但在機場被警方盤查時，對方質疑為何他們長得不像「漢人」，卻拿著中國護照。 馬木提告訴德國之聲：「警察問我們：『你們不是中國人，為什麼擁有中國護照？ 你們不像漢族，我們不讓你們走。 』」

接著，甘比亞警方便將三人載到中國大使館，一行人在該處待了三小時。 過程中，中國使館人員拿走了三人的護照，並與甘比亞警方商量該如何處理這個案例。 最後，三人在甘比亞警察的陪同下，回到機場。

與此同時，海外的維族社群在看到三人的求救視頻後，便開始透過各種管道試圖協助受困甘比亞的三名維族人。 比利時維吾爾協會告訴德國之聲，他們透過管道聯系上甘比亞警方，警方向該協會表示他們必須檢查馬木提等三人的簽證是否正常，如果檢查結果一切正常的話，預計甘比亞警方不會將三人遣返回中國。

該協會透過一則推文表示：「他們三人目前被安置於甘比亞首都班珠爾市。 昨晚有一名好心的甘比亞人收留了他們一晚，而甘比亞警察預計今天上午會針對三人簽證展開調查。 他們現在很安全，我們預計他們不久後可望被釋放。 」

雖然馬木提三人可能不會被遣返回中國，但專家認為這起事件顯示新疆地區的維吾爾人或少數民族穆斯林必須冒著極大風險逃離中國政府的打壓。 國際特赦組織的中國研究員潘嘉偉告訴德國之聲：「這些穆斯林只能透過從他人口中得知的方法來試圖離開新疆，而在取得護照及簽證的過程中，他們的處境是非常脆弱的。 如果他們途經一個親中的國家，他們可能會因此被遣返回中國。 一旦他們被遣返回中國，這些穆斯林將面臨被關進再教育營的命運。 」

這並非原本居住在新疆的少數民族穆斯林首次在國外機場面臨可能被遣返回中國的命運。 今年二月，一名哈薩克族男子沙曼 (Qalymbek Shahman)，因在烏茲別克機場面臨被遣返回中國的情況，情急之下用手機錄制了割喉求救的視頻。 後來沙曼被轉往泰國曼谷，接受聯合國難民署的保護。

【 本文章由德國之聲授權提供】