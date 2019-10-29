北韓二把手敦促美國保障北韓體制安全
2019-10-29 18:57
聯合報 編譯張佑生
╱即時報導
北韓官媒朝中社29日報導，北韓國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員長崔龍海表示，為推動韓半島無核化取得進展，美國應採取不可逆轉的措施，取消對北韓敵對政策，而南韓應與北韓開展民族合作。
第18屆不結盟運動(NAM)會議25至26日在亞塞拜然首都巴庫舉行，崔龍海代表北韓出席會議並發表演講，他說，目前韓半島局勢正面臨是繼續維持目前的緊張緩和趨勢、進一步鞏固和平局面，還是重返一觸即發危機局面的重大分水嶺。只有美國採取實質性措施，徹底取消對北韓制度構成威脅、阻礙北韓發展的敵對政策，北韓才能與美國進行無核化對話。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
地位被視為在北韓金正恩一人之下，萬人之上的崔龍海說，美北發布6.12聯合聲明（川普與金正恩去年在新加坡首次峰會）後兩國關係繼續陷入僵局的原因在於美國繼續執著於不符合時代潮流的對北韓敵對政策，採取政治及軍事挑釁行為。
留言