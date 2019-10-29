影／撤換8部長沒用！智利示威續燒 要求總統下台

2019-10-29 18:02 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



智利總統皮內拉28日進行內閣改組，一舉撤換8名重要部會首長，試圖平息全國連日來的大規模抗議。不過，在首都聖地牙哥及各地仍可見到群眾示威及縱火，並持續與維安部隊爆發街頭衝突。

自聖地牙哥地鐵票價調漲引爆眾怒後，智利各地民眾湧上街抗議社會不平等，同時表達他們對各種議題的不滿。部分示威者行動轉趨暴力，四處縱火劫掠；皮內拉總統頒布緊急狀態，各大都會實施宵禁，陸軍士兵也在皮諾契特獨裁垮台後首度重回街頭駐守。

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然而軍警用武過當，導致局勢激化。有市民21日拍到一群示威者向軍警高舉雙手、以示無武裝，卻仍遭軍警以氣槍射擊驅散，社群媒體上流傳軍警痛毆民眾的影像，人權團體更聲稱超過100人因此半盲。過去10天多次衝突導致至少20人死亡、超過1000人受傷、7千人被捕。

超過100萬人26日走上聖地牙哥街頭示威，創下智利1990年恢復民主後的最大規模。面對反對黨指控違憲、允許維安部隊侵犯人權，皮內拉總統一改剛開始的好戰口吻，改稱抗議者的要求是合理的，並指國家正經歷「艱困時刻」，智利已經改變、政府也必須改變，才能面對新挑戰及新時代。

皮內拉同時歡迎聯合國派人調查軍警被指控的嚴酷鎮壓行為，試圖弭平恢復民主後的最大政治危機。