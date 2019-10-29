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越南偷渡論價分等級 VIP搭飛機得花1.4萬

2019-10-29 14:32世界日報 編譯中心╱綜合28日電

對尋求偷渡、踏上凶險之路遠赴歐洲謀求新生活的越南人來說，有個關鍵問題是：要選擇便宜的「草票」還是「VIP級」的偷渡方式？

反人口販運的專家、移民和其家屬告訴路透，人蛇集團針對不同價格提供不同等級的服務。

越南男子阮廷嘉擔心兒子阮廷亮成了英國冷凍貨櫃車命案的39名死者之一。他說：「如果他拿的是『VIP級』，他活著的機率還有1%，那是最安全且最貴的等級。」阮廷嘉說：「如果他拿的是『草票』，我百分之百肯定他已經死了。這起命案中的冷凍貨櫃車正是草票等級。」

許多被販運的越南人最終流落到英國非法大麻農場工作。就這起案例而言，「草票」在越南是用來形容便宜貨。

從越南橫跨陸路抵達歐洲的偷渡方式最便宜，但也意味偷渡客必須經歷一段長達數個月車程甚至步行的艱苦秘密行動。

胡志明市反人口販運獨立倡議人士武咪咪表示：「他們通常會從越南進入中國，再越過俄羅斯。他們一般會先搭車，接著再從俄羅斯步行到烏克蘭或拉脫維亞等鄰國，且只能在晚間徒步走過叢林和山區。」

武米米指出，「VIP級」的偷渡方式則是拿偽造或回收的護照，從越南搭機至第三國再飛往歐洲，過程僅需數天，不必耗時數月，但成本要高得多。

阮廷嘉提到20歲的兒子時說：「他說，如果他拿的是『草票』，從法國前往英國要花3000英鎊（約3850美元）；若是『VIP級』，就得花上1萬1000英鎊（約1萬4120美元）。」

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