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阿根廷準總統 面臨三大挑戰

2019-10-29 14:30世界日報 編譯鍾詠翔／綜合28日電

阿根廷總統大選結果出爐，在野黨候選人佛南德斯（Alberto Fernandez）擊敗尋求連任的馬克里（Mauricio Macri），顯示選民拒絕馬克里的財政緊縮政策，並使阿國再度回到左翼民粹主義、重視勞方甚於資方的政治路線，央行則旋即宣布加強貨幣管制。專家指出，佛南德斯也將立即面臨三大挑戰。

反對派才勝選 央行祭外匯管制

選務當局在27日深夜宣布，在開出近九成七的選票中，佛南德斯以48.1%的得票率，領先馬克里的40.4%，結果顯示，佛南德斯徹底贏得大選，不需要進入第二回合。

佛南德斯年底上任時，可能會馬上發現他難以兌現競選支票，原因是缺乏財源：經濟萎縮、通膨率超過50%、失業率超過10%、全國三分之一人口生活在貧困線以下，投資人更預料阿國政府可能倒債。

經濟學家表示，佛南德斯上任後將立即面臨三大挑戰，分別為央行的反應、副總統克麗絲汀娜費南德茲在經濟政策中扮演何種角色、以及與國際貨幣基金（IMF）的關係。阿國央行在選後旋即宣布加強貨幣管制，宣布民眾每月可購買的美元額度，從原先的1萬美元減至200美元。此舉似乎是為了在政權交接時期保留外匯存底，但也可能導致披索的黑市匯率飆升。

其次，佛南德斯的副手為曾於2007-2015年擔任總統的克麗絲汀娜費南德茲，投資人擔心她對政府決策仍有強大的影響力，而市場可能不青睞任何與費南德茲過從甚密的人。

第三是阿國與IMF的協商。若佛南德斯的政策可能導致阿國再度陷入失衡狀態，恐難獲IMF支持，將讓佛南德斯的施政綁手綁腳。

分析師說，佛南德的立場較溫和，不像投資人所擔心的那般民粹。但他的經濟議層面臨諸多挑戰，他曾表示，將促進經濟成長、調高薪資、降低利率及舒緩通膨，目標是達成財政盈餘與貿易順差。他也不會讓阿國債務違約，但計劃與民間債權人談判，並另外與IMF協商馬克里要求的560億美元紓困案。

IMF外匯
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