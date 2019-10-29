坦尚尼亞審查言論 被控選舉環境不公

2019-10-29 12:17 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



國際特赦組織和人權觀察提出報告，指出自總統馬古富利2015年上任起，迫害多位媒體、人權組織與政治異議人士。(Photo by Wikimedia commons) 分享 facebook

國際特赦組織和人權觀察28日不約而同提出報告，指出坦尚尼亞政府迫害媒體、人權組織與政治異議人士。從現任總統馬古富利2015年上任開始，實行新聞審查並起訴多位記者與人權運動者，並自2016年7月禁止政治活動，為自己在2020年的大選中帶來不公平的優勢。

現代「文字獄」

根據《非洲新聞台》報導，坦尚尼亞政府自2015年起實施新聞審查，已強制關閉或暫時中止了5家媒體，包括坦尚尼亞最大的英語報紙「公民報」。

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政府也利用2015年制定的網路安全法，起訴多位在社群網路上批判政府的記者和人權運動者，包括著名的人權運動者旺威。2018年則要求所有架設網站的人繳納一筆超過900美金的許可費用，並控管其內容。對於民間自行做的研究與統計資訊，政府也依據2015年訂立的統計法限制權限。

選舉環境不公

《半島電視台》也指出，坦尚尼亞2016年7月起禁止政治活動，並有多位反對黨人士被羅織罪名起訴。今年1月修正的政黨法，更使得政府可以任意拒絕新政黨的註冊，以及對政黨內部的資訊予取予求。

距離2020年總統大選僅剩一年，這些政策與法令創造了一個不公平的選舉環境。人權觀察的東非主任亨利表示，坦尚尼亞的人民也感覺自己無法誠實的評論選舉。國際特赦組織的研究者埃伯樂呼籲，總統馬古富利必須儘速廢止這些迫害人權的法令。

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