英議會否決重新選舉動議 約翰遜繼續爭取

2019-10-29 12:13 德國之聲 德國之聲中文網



本周一，英國首相約翰遜要求12月12日舉行新選的動議再次遭到否決。英國下議院的投票結果是299票贊成，70票反對。提前大選的動議需要獲得三分之二票數、即434票才能通過。這是約翰遜推動提前舉行大選的第三次嘗試。

約翰遜對反對黨工黨发出抨擊，他說："實際上今晚只有一個政黨反對大選，他們不相信民眾會自己发聲，這就是反對黨奉行的原則。" 他把矛頭轉向工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)，認為後者拒絕推進大選。

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一些小反對黨派，比如自由民主黨(Liberal Democrats)和蘇格蘭民族黨（SNP）也曾表明他們支持大選的意願。自由民主黨提議的大選日期是12月9日。科爾賓多次重申，只有排除無協議退歐，才會支持選舉。

繼續爭取

這次尋求大選受挫後，約翰遜計劃再次发起重新選舉的動議。他將提出新的法律草案，尋求降低三分之二多數的門檻，如果草案得到通過，下議院只需要獲得簡單多數的支持就可以通過大選動議。

星期一早些時候，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）說，歐盟27國同意將英國退歐最後期限從10月31日延長到2020年1月31日。

延伸閱讀：歐盟同意：英國脫歐期限再次推遲

文木 /夏立民 (路透社，美聯社，德新社)

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