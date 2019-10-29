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強生提前改選之議未獲英國國會同意

2019-10-29 07:04經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

英國首相強生排除萬難 ，終於在布魯塞爾爭取到英國脫歐的新協議，卻未能在國會得到批准，如今，連尋求改選國會也碰了壁。

強生提前大選的動議周一遭國會否決，他旋即表示周二將再次闖關。他所提12月12日提前選舉的動議獲得299票支持，未能達到通過決議所需的434席票數。

歐洲政府代表周一已同意英國需要更多時間解決問題，同意將原本周四到期的最後期限延到1月31日。

強生說，我不讓這樣的癱瘓持續下去，無論什麼辦法，總得逕行訴諸於選舉。路透
強生說，我不讓這樣的癱瘓持續下去，無論什麼辦法，總得逕行訴諸於選舉。路透
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