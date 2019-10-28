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鄰國大選變天倒向左派 巴西總統：阿根廷選民犯了錯誤

2019-10-28 23:11聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

巴西總統波索納洛28日表示，他無意恭賀阿根廷反對派總統候選人艾柏托贏得總統大選，並稱阿根廷選民在27日犯了一個錯誤。

路透報導，波索納洛曾稱艾柏托是「赤匪」（red bandit），這為南美兩個最大經濟體之間日後可能的衝突埋下伏筆，並可能影響南方共同市場（Mercosur）的運作，因主張貿易保護主義的艾柏托，曾誓言要帶阿根廷退出該貿易集團。

波索納洛還說，先看艾柏托在12月上任後的表現。「看他的表現如何。我希望阿根廷不會改變貿易立場。」

對此外交政策和貿易專家則指出，由於兩國經濟依存度大，Mercosur不會因為他們而完全分裂。

前巴西發展、工業及外貿部長巴哈爾認為，未來3年阿根廷與巴西間互動的最佳情形就是冷淡相對，但兩國國內的產業團體將試圖「安撫」政府。

波索納洛（左）曾稱艾柏托是赤匪。法新社
波索納洛（左）曾稱艾柏托是赤匪。法新社
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阿根廷波索納洛巴西
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