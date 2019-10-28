強生推動提前大選有妙計 不怕國會阻撓

2019-10-28 22:42 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



歐盟28日同意將英國脫歐期限延到明年1月底，讓英國首相強生有充裕時間推動國會下議院提前改選。媒體焦點轉向英國國會，關注強生能否順利推動提前大選。

強生28日稍晚將要求國會表決，是否同意12月12日舉行大選，根據2011年的「固定任期制國會法」，他需要下議院三分之二議員支持，最大在野黨工黨很可能反對。不過觀察家說，工黨的態度可能會變，尤其黨魁柯賓似乎比其他人更能接受國會提前改選。

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紐約時報報導，就算強生提前於12月12日舉行大選的動議被國會否決也無妨，在野的自由民主黨和蘇格蘭民族黨支持提前大選，他們想到一招，可以避開工黨阻撓：他們打算跟執政保守黨一起支持「固定任期制國會法」修正案，內容只有一行，將大選日期定在12月9日，而且修正案只需簡單多數就能過關。

自由民主黨會支持提前大選，因為這個黨主張取消脫歐，如果大選在脫歐之後才舉行，這個政見就毫無意義。

蘇格蘭民族黨也希望盡快舉辦大選，因為前黨魁薩蒙德被控強暴未遂和性侵案明年開審，對黨的選情不利。下院總共650席，保守黨占288席，蘇格蘭民族黨35席，自由民主黨19席。